بالصور.. اونيسي يشرف على تدشين الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جانت في ايليزي

واصل المدير العام للأمن الوطني اونيسي خليفة اليوم زيارته إلى ولاية إيليزي بالمقاطعة الإدارية جانت.

حيث قام اونيسي خليفة بتدشين مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ومقر الفرقة الجهوية التحري حول الهجرة غير الشرعية بإفري بالمقاطعة الإدارية جانت.

ويرافق المدير العام للأمن الوطني في زيارته والي الولاية مصطفى آغامير ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية والعسكرية ونواب البرلمان والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية وكذا ممثلي المجتمع المدني وأعيان المدينة.

و قاعدة الحياة بمطار تيسكا جانت، التي سميت بإسم المجاهد “مشار أقود”، حيث كُرمت أسرته بالمناسبة من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني.

و تأتي هذه الانجازات الشرطية لتعزيز الأمن والطمأنية وترقية نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن بجانت، التي تزخر بمواقع أثرية وسياحية يقصدها السواح الأجانب من عدة بلدان، كما يشهد نسيجها العمراني توسعا ملحوظا زاد من عدد المجمعات السكنية بالمدينة.