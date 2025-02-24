بالصور.. ايمان خليف تتلقى هدية خاصة من نجم ريال مدريد

تلقت بطلة الأولمبية الجزائرية، الملاكمة إيمان خليف، هدية خاصة، من نجم فريق ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديغار.

ونشرت خليف عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، صورة لقميص خاص بالنجم روديغر، والذي تلقته كهدية من هذا الأخير.

وأرفق نجم النادي الملكي، هديته للبطلة الجزائرية، بعبارات تشجيعية قال فيها: “لإيمان.. ابقي دائما قوية”.

وتأتي هذه الخرجة من النجم أنطونيو روديغر، ليضاف إلى الدهم الكبير الذي حظيت به ايمان خليف من عدة نجوم عالميين، خلال مشاركتها في الطبعة الأخيرة من الألعاب الأولمبية.