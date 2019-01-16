بالصور.. باتنة  تتدعم بـ50 حافلة للنقل المدرسي

إستلمت مصالح ولاية باتنة، اليوم الأربعاء، 50 حافلة للنقل المدرسي، من طرف وزارة الداخلية، وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم الوطني للبلدية.

وقد أشرف الوالي “عبد الخالق صيودة”، في حفل حضره جمع من السلطات المحلية والعسكرية، على توزيع هذه الحصة المهمة لفائدة 48 بلدية موزعة عبر تراب الولاية.

حيث تم تسليم المفاتيح ومقررات الإستفادة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية الـ48 المعنية والمستفيدة.

وأكد والي الولاية، أن العملية، هو تأكيد دائم ومستمر على إلتزام الدولة الراسخ بدعم التنمية عبر كل بلدياتها ومهما كانت الظروف.

والتي خصصت لها كل الموارد المالية اللازمة، بإرادة متجددة لتحسين كل الأوضاع، كما أن العملية ستساهم في توفير ظروف أحسن لتنقلات التلاميذ خاصة في المناطق الريفية.