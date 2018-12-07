بالصور.. باتنة تحي الذكرى الـ59 لإستشهاد بطلها “عبد القادر الباريكي”

أحيت بلدية “عزيل عبد القادر” غرب ولاية باتنة، اليوم الجمعة، في أجواء مهيبة الذكرى الـ 59 لإستشهاد المغوار الشهيد “عزيل عبد القادرالباريكي”.

وتم بهذه المناسبة التي حضرها والي باتنة عبد الخالق صيودة، وكذا وفد من الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وعديد المجاهدين من الولايتين التاريخيتين، الأولى والثالثة، وأعيان المنطقة.

حيث وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد للشهيد بوسط المدينة، وقراءة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

وألقى بالمناسبة الأمين الولائي للمنظمة الوطنية المجاهدين المجاهد العابد رحماني كلمة ذكر فيها بخصال الشهيد المدعو “البريكي” وبتضحياته الجسام.

وذلك من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة مبرزا أمام الحضور نضاله وكفاحه ضد المستعمر، وإلتحاقه بصفوف الثورة التحريرية في سنة1955.

للإشارة، تم تعيين عزيل عبد القادر قائدا لوحدة من جيش التحرير الوطني بالناحية الرابعة من المنطقة الأولى التي بقي فيها إلى غاية أواخر سنة 1956.

وإلتحق بالولاية التاريخية الثالثة، ومنها أستدعي إلى إجتماع مجلس قيادة الثورة الذي إنعقد بطرابلس ليبيا في صيف 1959 وسافر رفقة العقيد عميروش.

وعند عودته من تلك المهمة وبعد إجتيازه مع رفقائه من المجاهدين خط موريس، إشتبك مع عساكر العدو في سوق أهراس، ليسسقط شهيدا في مثل هذا اليوم من سنة 1959.