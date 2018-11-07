بالصور.. باحميد يستعرض أنشطة الجمارك خلال 2018 أمام لجنة المالية

استعرض المدير العام للجمارك فاروق باحميد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، أنشطة إدارة الجمارك خلال سنة 2018.

وفي إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 , اعطى باحميد ارقام حول حجم الحجوزات وعمليات مكافحة التهريب و التحصيلات الجمركية.

وأكد ذات المسؤول أن التحصيل الجبائي للجمارك ارتفع بـ1.32 بالمائة رغم انخفاض الواردات بـ1.52 بالمائة خلال 9 الاشهر الاولى من 2018 .

بخصوص حصيلة نشاط مكافحة التهريب أكد ذات المسؤول انه تم حجز 28.821 وحدة من المهلوسات خلال شهر أكتوبر.

و فيما يتعلق بحجز الاسلحة والذخيرة فبلغ عددها خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 حوالي 155.813 قطعة.

منها 9 قطع من الاسلحة الحربية و24 قطعة خاصة بنشاط الصيد.

وأشار باحميد انه تم حجز 2مليون اورو لدى مسافر متنقل برا بتبسة في شهر اوت الفارط.

وأكثر من 1 مليون اورو على مستوى مطار هواري بومدين في شهر سبتمبر 2018.

وحجز 446.800 اورو خلال شهر أكتوبر ليصل المبلغ الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 إلى 4.356.410 اورو.

وبخصوص الوقود فقد تم حجز 131.625 لتر في تسعة عمليات قامت بها مصالح الجمارك في نفس الفترة.

وتم حجز خراطيش السجائر بتسجيل زيادة في كمية المحجوزات أكثر من 39.5 بالمائة مقارنة بـ2017.

بحيث تم حجز 444.076 وحدة من السجائر خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية.

و بخصوص برنامج عصرنه ادارة الجمارك , فيتم العمل حاليا على رقمنة إدارة الجمارك وإنشاء نظام تسيير المخاطر.

وتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين فضلا عن محاربة الغش و التهريب بكل انواعه.

وتم التأكيد على انه سيتم تسليم مشروع مركز البيانات خلال السداسي الأول من سنة 2019.

فيما يتواجد مشروع صفقة ترقية وإصلاح شبكة الاتصالات قيد الانجاز بالتعاون مع مجمع “اتصالات الجزائر “.

واكد باحميد ان مشروع صفقة البرمجيات هو حاليا قيد الانجاز بالتعاون مع الجمارك الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الرقمنة.

بحيث ان انطلاق التنقيد سيكون سنة 2019 و استلام المشروع كاملا سيكون في غضون السنوات الثلاثة القادمة.

و اوضح باحميد ا ن ادارة الجمارك تعكف حاليا على رقمنة مختلف مصالحها من اجل تحسين مناخ الاعمال.

ربحا للوقت والمال وتحسين نوعية الخدمات وايضا للاتمتة الكلية للنشاط الجمركي.

و خلال الاجتماع تطرق ذات المسؤول الى نقائص النظام المعلوماتي الحالي.

خاصة تلك المتعلقة بالشبكة التي تعتبر غير متجانسة و ذات تدفقات ضعيفة و تغطية جغرافية محدودة.