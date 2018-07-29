بالصور.. بارادو ينهي تحضيراته بتعادل أمام الأهلي السعودي

وسجل بن عياد الهدف الوحيد لصالح أبناء الحي العريق.
حجزت مصالح الأمن بتلمسان اليوم الأحد 6 قناطير و50 كلغ من نفايات النحاس ببلدية فلاوسن.
وحسب ذات الهيئة، فإن العملية تمت إثر حاجز أمني ببلدية فلاوسن،…
اطاحت كتيبة الدرك الوطني لعين تادلس بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي.
الشبكة الاجرامية متكونة من شخصين ينحدرون من ولاية مستغانم .
حيث جاءت العملية بناءا على…
لقيت فتاة حتفها وأصيب 5 أشخاص آخرون بجروح في حادث وقع اليوم الأحد مرور ببلدية بني مستار بولاية تلمسان.
وحسب الحماية المدنية الحادث وقع بالطريق الوطني…
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