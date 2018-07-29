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بالصور.. بارادو ينهي تحضيراته بتعادل أمام الأهلي السعودي

الرياضة
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بالصور.. بارادو ينهي تحضيراته بتعادل أمام الأهلي السعودي أتليتيك بارادو
بقلم وليد كويني

أنهى نادي أتليتيك بارادو، أمس السبت، آخر محطة ودية له خلال التحضيرات التي يجريها بالنمسا بتعادل أمام نادي الأهلي السعودي.

وسجل بن عياد الهدف الوحيد لصالح أبناء الحي العريق.


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