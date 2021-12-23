بالصور.. بارادو يُكرم لاعبيه المتوجين بكأس العرب

قام اليوم الخميس نادي أتلتيك بارادو بتكريم لاعبيه المتوجين بكأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

نادي الأكاديمية أقام حفلا على شرف الرباعي، أيمن بوقرة، ياسين تيطراوي وكذا مروان زروقي اضافة الى الحارس عبد الرحمن مجادل بحضور أعضاء الادارة والطاقم الفني واللاعبين.

الحساب الرسمي للباك نشر صور الاحتفال وأرفقها بعبارة:”كرمت إدارة البارادو لاعبيها الدوليين الفائزين بكأس الأمم العربية لكرة القدم في قطر، يفتخر نادي بارادو بخدمته للوطن”.