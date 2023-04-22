بالصور.. بدء عملية نقل أنصار شباب بلوزداد لملعب نيلسون مانديلا

بدأت ظهيرة اليوم السبت، عملية نقل أنصار شباب بلوزداد لملعب نيلسون مانديلا لحضور مباراة ذهاب الدور الربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب ماورد في بيان لمؤسسة إيتوزا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم السبت، فإن عملية نقل أنصار السياربي لملعب نيلسون مانديلا بدأت على الساعة 14.00 زوالا من نقطة التجميع والنقل المعدومين.

وأشار البيان، أن العملية تمت وسط تنظيم محكم وانضباط و تعاون مثالي من طرف الانصار وعمال إيتوزا.