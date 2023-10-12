بالصور.. بداية توافد أنصار الخضر على ملعب حملاوي

بدأ أنصار المنتخب الوطني، منذ صبيحة اليوم الخميس، في التوافد إلى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، تحسبا لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره من الرأس الأخضر وديا.

وشرع الأنصار في التوافد إلى الملعب بداية من الساعة العاشرة، بصفة تدريجية، ولكن لحد الآن ما زال لم تفتح الأبواب، لحضور المواجهة المرتقبة الودية بين المنتخبين التي ستنطلق بداية من الساعة 20.00 مساءً.

وحسب مبعوث “النهار أونلاين” إلى قسنطينة، فإن محيط الملعب يشهد تنظيما محكما، وانتشارا أمنيا كبيرا في طريق الملعب وحوله لتأمين المواجهة.

ومن المرتقب، أن يحضر هذه المواجهة حوالي 18 ألف مناصر بملعب حملاوي لدعم أشبال الناخب بلماضي.