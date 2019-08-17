بالصور: بداية نقل الحجاج من فنادق مكة تجاه المدينة المنورة
انطلقت عمليات نقل الحجاج الميامين من فنادق مكة المكرمة تجاه طيبة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويتعلق الأمر بالحجاج الذين وفدوا على مكة المكرمة، من مطار جدة.
وسيقضي الحجاج بالمدينة المنورة أياما قبل المغادرة إلى أرض الوطن.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=689409
-
أكدت الجوية الجزائرية، أن أول فوج من الحجاج،سيصلون إلى الوطن، غدا الأحد،على الساعة السادسة و30 د على متن الطائرة ah9003.
وذكرت الجوية في بيان لها، أن…
-
حذرت مديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، رؤساء الجامعات، من فيروس جديد اسمه "فدية"، "SODINOKIBI"، الذي يستهدف الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
وذكرت في بيان لها، أن فيروس…
-
أعلنت البعثة الجزائرية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في أوساط الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة.
ويتعلق الأمر، بالحاج "طوايبية محمد" البالغ من العمر 76 سنة، والمنحدر من…
التعليقات (0)