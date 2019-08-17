بالصور: بداية نقل الحجاج من فنادق مكة تجاه المدينة المنورة

الوطني
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بالصور: بداية نقل الحجاج من فنادق مكة تجاه المدينة المنورة
بقلم أسماء.ع

انطلقت عمليات نقل الحجاج الميامين من فنادق مكة المكرمة تجاه طيبة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

ويتعلق الأمر بالحجاج الذين وفدوا على مكة المكرمة، من مطار جدة.

وسيقضي الحجاج بالمدينة المنورة أياما قبل المغادرة إلى أرض الوطن.

Publiée par ‎الديوان الوطني للحج والعمرة – الجزائر‎ sur Samedi 17 août 2019


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