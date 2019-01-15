بالصور.. بدوي في زيارة تفقدية للمقاطعات الإدارية بالعاصمة

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بزيارة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء، إلى المقاطعات الإدارية بالجزائر العاصمة.

وتأتي الزيارة في إطار الإحتفالات المخلدة لليوم الوطني للبلدية المصادف للـ 18 جانفي من كل سنة.

أين سيقوم الوزير ووالي العاصمة بمعاينة مدى تقدم مشاريع التنمية عبر إقليم الولاية.

حيث سيتم تدشين ووضع حيز الخدمة لعدد من المشاريع الجوارية ذات الطابع الاقتصادي.

إضافة إلى وضع حجر الأساس لأول متحف للبلدية يخلد تاريخ تطور هاته الهيئة منذ الاستقلال.

كما سيقوم بدوي بمعاينة مشروع البلدية الإلكترونية الذي تم إطلاقه عبر عدد من البلديات النموذجية.

وذلك من أجل تعميمها عبر بلديات الوطن في أقرب الآجال وهو ما يندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لتجسيد الإدارة الإلكترونية.