بالصور.. بدوي ممثلا للرئيس بوتفليقة في جنازة الشيخ سيدي الحاج سالم بن ابراهيم

مثًل وزير الداخلية نور الدين بدوي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جنازة العلامة الشيخ سيدي الحاج سالم بن ابراهيم بولاية أدرار.

ونشر بدوي في صفحته الرسمية على تويتر،ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تنقلت نهار اليوم إلى ولاية أدرار.

لأداء واجب العزاء إلى عائلة العلامة الشيخ سيدي الحاج سالم بن ابراهيم.

رحم اللّه الشيخ الفاضل، إنا للّه و إنا إليه راجعون.