بالصور.. بدوي يتباحث مع لجنة الدفاع والأمن الروسية عن الجريمة العابرة للقارات

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، عشية اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي، فيكتور بونداريف.

اللقاء إكتسى عنه الطابع الأمني أكثر من خلال التباحث في المجال الشرطي، والحماية المدنية، وكيفية تأمين التظاهرات الكبرى.

وأكد بالمناسبة فيكتور بونداريف، عن رغبة روسيا في تكثيف الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما شكل اللقاء فرصة للتذكير بعمق العلاقات الروسية والجزائرية على مرالتاريخ، وتطرق الجانبان إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.