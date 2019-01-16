بالصور ..بدوي يحضر درسا بخصوص البلدية بمدرسة الحرية في العاصمة

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةنور الدين بدوي، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة لمدرسة حديقة الحرية بالجزائر العاصمة.

حيث حضر نور الدين بدوي، درسا بخصوص البلدية بالمدرسة الابتدائية لحديقة الحرية، بمعية وزيرة التربية نورية بن غبريت.

وذلك بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للبلدية و التي تقام تحت الرعاية رئيس الجمهورية في الـ 18 جانفي من كل سنة.

وكان للوزير لقاء مع النادي الأخضر لمدرسة حديقة الحرية بالعاصمة براعم يستفيدون من تكوين خاص بكيفية غرس الفسائل و الاعتناء بالنباتات.