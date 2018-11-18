بالصور.. بدوي يزور متحف الحماية المدنية

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي انه جدير بنا أن نفتخر بعظم وشرف ونبل المهام الّتي يقوم بها أفراد الحماية المدنية.

وإن هذا السلك اليوم أمام قيادة جديدة من أبنائه، قيادة أبانت عن كفاءة متميزة من أجل ضخ نفس جديدة بهذا السلك.

تماشيا مع التحديات التي تشهدها بلادنا والعالم.

واردف بدوي ان الحماية المدنية الجزائرية بلغت مستويات عالية من الإحترافية.

وتشرفت بإعترافات من هيآت دولية وأسلاك الحماية من بلدان متطورة.

بفضل العناية الخاصة التي أولاها فخامة رئيس الجمهورية لتطوير هذا السلك و الرفع من جاهزيته.

وكذا للإلتزام الصارم للإطارات والأعوان بكل مسؤولية وإحترافية.

وقام بدوي اليوم بزيارة لمتحف الحماية المدنية، و الّذي يبرز تطور هذا السلك المفخرة منذ الإستقلال.

وختم بدوي بالترحم على أرواح ضحاياه الذين توفوا خلال آداء مهامهم الشريفة.