بالصور.. بدوي يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

إستقبل اليوم الإثنين وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان بمقر الوزارة.

ونشر نورالدين بدوي عبر صفحته الرسمية على التويتر أن اللقاء سمح بالتنويه بديناميكية التبادل بين الدول الأعضاء.

من خلال سلسلة الإجتماعات المنعقدة ضمن المجلس

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول.

وللإشارة فإن الجزائر تتشرّف هاته السنة بترؤس الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب.