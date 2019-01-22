بالصور.. بدوي يستقبل الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية المالي

استقبل مساء اليوم وزير الداخلية نور الدين بدوي ، الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية لجمهورية مالي، أسر كاماتي.
رئيس الوفد الذي سيشارك في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية والتي ستعقد أشغالها بالجزائر غدا وبعد غدا.
اللّقاء سمح بتدارس ميكانيزمات التعاون القائمة بين قطاعي الداخلية لبلدينا وسبل تعزيزها، سيما في مجالات تكوين الشرطة و تأمين الحدود.
كما أكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون ووضع آليات فعالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفروعها الإجرامية عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
🇩🇿🇲🇱 استقبلت مساء اليوم الأمين العام لوزارة الأمن و الحماية المدنية لجمهورية #مالي، السيد أسر كاماتي (Aser Kamate)، رئيس الوفد الذي سيشارك في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية و التي ستعقد أشغالها بالجزائر يومي 23 و 24 جانفي 2019.#بدوي_نورالدين pic.twitter.com/T2dXaJtYVH
— Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) January 22, 2019
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