بالصور.. بدوي يستقبل الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية المالي

استقبل مساء اليوم وزير الداخلية نور الدين بدوي ، الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية لجمهورية مالي، أسر كاماتي.

رئيس الوفد الذي سيشارك في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية والتي ستعقد أشغالها بالجزائر غدا وبعد غدا.

اللّقاء سمح بتدارس ميكانيزمات التعاون القائمة بين قطاعي الداخلية لبلدينا وسبل تعزيزها، سيما في مجالات تكوين الشرطة و تأمين الحدود.

كما أكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون ووضع آليات فعالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفروعها الإجرامية عبر الحدود المشتركة بين البلدين.