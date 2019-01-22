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بالصور.. بدوي يستقبل الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية المالي

الوطني
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بالصور.. بدوي يستقبل الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية المالي بدوي
بقلم مصطفى.ق

استقبل مساء اليوم وزير الداخلية نور الدين بدوي ، الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية لجمهورية مالي، أسر كاماتي.

رئيس الوفد الذي سيشارك في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية والتي ستعقد أشغالها بالجزائر غدا وبعد غدا.

اللّقاء سمح بتدارس ميكانيزمات التعاون القائمة بين قطاعي الداخلية لبلدينا وسبل تعزيزها، سيما في مجالات تكوين الشرطة و تأمين الحدود.

كما أكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون ووضع آليات فعالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفروعها الإجرامية عبر الحدود المشتركة بين البلدين.


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