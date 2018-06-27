بالصور.. بدوي يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

استقبل وزير الداخلية نور الدين بدوي، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، اليوم بمقر الوزارة.

وقدم رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عرضا تقديميا للمؤسسة ونشاطها الأكاديمي بهدف الارتقاء بمجال العلوم الأمنية والدراسات الاستراتيجية.

وشكل اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز التعاون مع الجامعة والكليات مراكز البحث التابعة لها.

حيث أكد وزير الداخلية على ضرورة تنظيم برامج تكوينية مع الجامعة في إطار الاستراتيجية الوزارية لتسيير الموارد البشرية.

لاسيما في المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني والشرطي.