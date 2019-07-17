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بالصور.. بدوي يستقبل وزير الخارجية المالي تييبيلي درامي

الوطني
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بالصور.. بدوي يستقبل وزير الخارجية المالي تييبيلي درامي
بقلم مصطفى.ق

استقبل الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم ، تييبيلي درامي، وزير الشؤون الخارجية  والتعاون الدولي لجمهورية مالي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

خلال اللقاء، تم التطرق إلى واقع و آفاق العلاقات الثنائية و تطور عملية السلام في مالي  كما كان فرصة للإشادة  بمستوى العلاقات الأخوية و التعاون و حسن الجوار التي تربط البلدين.

و في ذات السياق، سمحت المقابلة بالتنويه بالدور التاريخي و الفعال للجزائر لإيجاد حل الأزمة في مالي، وكذا التزامها الدائم من أجل تنفيذ أتفاق السلم و المصالحة المنبثق من مسار الجزائر.


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