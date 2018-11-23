بالصور.. بدوي يشارك في إفتتاح المؤتمر المغاربي لأمراض القلب

شارك اليوم الجمعة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في افتتاح الطبعة الـ21 للمؤتمر المغاربي لأمراض القلب.

وقال بدوي تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ “التويتر” ان المؤتمر جاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

المؤتمر منظم من طرف وزارة الصحة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

واردف بدوي ان مشاركته في هذا الملتقى تندرج في إطار الأهمية والعناية الكبيرتين التي توليها السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لموضوع الصحة العمومية.

إذ تم تحيين الإطار العام للصحة عبر صدور قانون جديد أولى أهمية بالغة للوقاية وترقية البحث و التكوين.

إضافة إلى المنشآت والمرافق الصحية المنجزة وتلك في طور الانجاز و برامج الوقاية والكشف المبكر.

والتي تعتبر كلها عوامل أدت بالرقي بمكانة الجزائر في مؤشرات التنمية البشرية.

في هذا الصدد و في إطار الإستراتيجية الخاصة بالشؤون الاجتماعية المسطرة على مستوى وزارة الداخلية.

تم وضع خطة عمل للتكفل صحيا و اجتماعيا بموظفي القطاع عبر إنشاء مراكز طبية اجتماعية على مستوى الولايات.

وإعادة تفعيل طب العمل عبر الكشف الدوري لموظفي و عمال القطاع.