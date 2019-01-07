أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، اليوم الإثنين، على إنطلاق أول عملية التسجيل البيومتري للولادات بمستشفى” الأم والطفل بتمنراست”.

وحسب الموقع الرسمي للوزارة، أن هذه العملية ستسمح برقمنة التصريح بالولادة على مستوى هذا المستشفى.

كما أوضح ذات المصدر، حول الإجراء أن رئيس الجمهورية أسدى التعليمات لتتكفل المؤسسات الإستشفائية الجزائرية بالمهاجرين الغير شرعيين و أولئك المتواجدين عبر الشريط الحدودي، نظرا للطابع الإستراتيجي لهاته المنطقة.

للتنويه، يتواصل وزير الداخلية، نوالدين بدوي، زيارته العملية والتفقدية التي قادته لولاية تمنراست ليومها الثالث، والذي يعتبر اليوم الأخير في برنامج الوزير.