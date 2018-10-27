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بالصور..بدوي يعقد لقاء مع إطارات وزارته لمناقشة مختلف المشاريع

الوطني
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بالصور..بدوي يعقد لقاء مع إطارات وزارته لمناقشة مختلف المشاريع
بقلم حكيم ش

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم السبت، بعقد لقاء مع إطارات وزارته، بمقر قطاعه في الجزائر العاصمة.

وهذا من أجل الوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع التنموية التابعة لدائرته الوزارية.

ونشر الوزير تغريدة له عبر صفحته بالتويتر مرفوقة بصور اللقاء، وقال: “في إطار سلسلة الإجتماعات التنسيقية الدورية، ألتقي صباح اليوم مع إطارات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية”

وتابع بدوي: ” من أجل الوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع التي تسعى دائرتنا الوزارية إلى تجسيدها”.


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