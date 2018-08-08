بالصور.. بدوي يوزع 453 سكن بغليزان ويعد بمسبح في كل بلدية

اشرف وزير الداخلية نور الدين بدوي على توزيع ازيد 453 سكن ببلديات بن داود، واريزان منداس، بلعسل في غليزان.

السكنات في صغتي السكن الاجتماعي والترقوي.

كما تم توزيع قرارات استفادت من مشاريع الدعم للصندوق الوطني لتمين عن البطالة كناك، واونساج.

ووعد السكان بإنشاء مسبح بلدي في كل بلدية من بلديات الولاية.

وأكد بدوي أن غليزان ستستفيد من ميزانية خاصة، بغية إعمار القرى والمداشر، التي طالها الإرهاب في العشرية السوداء.

حيث وعد هؤلاء العائدين إلى قراهم وأرضيهم الفلاحية، بعد ان طالها التخريب والدمار، أن النور سيلحق بتلك القرى والمداشر.

ناهيك عن المستشفيات والمؤسسات التربوية، وكل ما من شأنه ان يرفع حجم التنمية بتلك المناطق.