بالصور.. بدوي يُتوج بلدية وهران بكأس الجمهورية لما بين البلديات

توج فريق بلدية وهران بكأس الجمهورية لما بين البلديات على حساب فريق بلدية صدوق في النهائي الذي أقيم بملعب 05 جويلية الأولمبي.

هذا وتسلم الفريق الفائز الكأس من يدي وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “نور الدين بدوي”.

وكرمت الفرق أيضا الثنائي المذكور بأقمصة تحمل إسميهما إضافة إلى تكريم والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ بقميص يحمل إسمه أيضا.

وتم أيضا تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف الفرق المشاركة في النهائي بلوحة تحمل صورة الرجل الأول في الدولة الجزائرية.

هذا وتم أيضا تكريم الفريقين الذي إحتلا المركز الثالث والرابع على التوالي.