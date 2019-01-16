بالصور.. بدوي يُتوج بلدية وهران بكأس الجمهورية لما بين البلديات

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. بدوي يُتوج بلدية وهران بكأس الجمهورية لما بين البلديات تسليم الكأس للفريق الفائز
بقلم عبد النور حواز

توج فريق بلدية وهران بكأس الجمهورية لما بين البلديات على حساب فريق بلدية صدوق في النهائي الذي أقيم بملعب 05 جويلية الأولمبي.

هذا وتسلم الفريق الفائز الكأس من يدي وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “نور الدين بدوي”.

وكرمت الفرق أيضا الثنائي المذكور بأقمصة تحمل إسميهما إضافة إلى تكريم والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ بقميص يحمل إسمه أيضا.

وتم أيضا تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف الفرق المشاركة في النهائي بلوحة تحمل صورة الرجل الأول في الدولة الجزائرية.

هذا وتم أيضا تكريم الفريقين الذي إحتلا المركز الثالث والرابع على التوالي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com