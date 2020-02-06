بالصور.. براقي يشرف على إختتام يوم دراسي حول تحديات الخدمة العمومية للمياه

دعا وزير الموار المائية ارزقي براقي إلى إدخال التكنولوجيات الجديدة في التسيير وإشراك الخبراء والجامعيين في المختصين في الميدان.

وخلال إختتام اشغال اليوم الدراسي الأول حول تحديات الخدمة العمومية للمياه في المدينة، اسدى وزير الموارد المائية جملة من التوصيات والتدابير تصب مجملها في تحسين الخدمة العمومية.

وهذا من خلال بذل المزيد من المجهود في مكافحة التسريبات وتبذير هذا الورد الحيوي الذي اصبح نادرا.

وعرفت الفترة المسائية من اليوم الدراسي عدة مداخلات من طرف الخبراء تداول عدة محاور تتعلق دائما بالخدمة العمومية للمياه في الجزائر و في دول اخرى تتموقع على حوض البحر الابيض المتوسط على غرار اسبانيا و البرتغال و التي تشترك مع الجزائر في المناخ.

حيث أسهب الخبراء الأجانب بعرض تجاربهم الخاصة لغرض تبادل و نقل خبراتهم في هذا المجال.