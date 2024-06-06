بالصور.. براهيمي ورفقائه يعاينون أرضية ملعب “نيلسون مانديلا”

عاين عناصر المنتخب الوطني، أرضية ملعب “نيلسون مانديلا”، قبل دقائق عن موعد مباراتهم أمام منتخب غينيا.

ودخل رفقاء ياسين براهيمي، أرضية ملعب “نيلسون مانديلا”، تحت تصفيقات وأهازيج كبيرة من أنصار الخضر.

ووقفت العناصر الوطنية على حالة عصب الملعب، التي تتواجد في أبهى حلة، ما يسمح بتقديم عروض كروية في المستوى.

كما أجرى بعدها لاعبي الخضر عملية الاحماءات، الخاصة بهذه المباراة، تحت أنظار وتشجيعات الجماهير.