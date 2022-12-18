بالصور.. براهيمي ورونالدينيو يطلقون تطبيق “فوت سايدر” لرعاية المواهب

أعلن الدولي الجزائري ياسين براهيمي رفقة النجم البرازيلي رونالدينيو في مؤتمر صحفي عن إطلاق تطبيق “فوت سايدر”.

ويعد التطبيق منصة تقريب جميع اللاعبين المحترفين والهواة حول العالم من جميع الأندية. مع اكتشاف المواهب.

وقال براهيمي خلال المؤتمر الصحفي :”إطلاق التطبيق كان قراري رفقة رونالدينيو وفريق العمل ككل، وهذا نوع من رد الجميل لقطر التي قضيت فيها أعوامي الأخيرة في اللعب”.

كما أضاف “التسجيل في التطبيق مفتوح لجميع اللاعبين الشباب، و يجري عرض المعلومات عن كل لاعب،كما تتم عملية الفرز من خلال التقنيين العاملين على التطبيق، كما أنه هناك الية أخرى تسمح للاندية بانتقاء اللاعبين”.

وأردف النجم الجزائري “تواصلنا مع اندية أوروبية على غرار سراغوستا وسوشو، حيث تم الحاق 60 لاعبا بأندية فرنسية و 10 لاعبين في ايطاليا“.

كما ختم “التطبيق يمنح اللاعبين الفرص لربطهم بالأندية المحترفة بعقود احترافية”.

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