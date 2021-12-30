بالصور.. براهيمي ومجادل يُباشران التحضيرات مع الخضر

باشر الثنائي ياسين براهيمي وعبد الرحمان مجادل التحضيرات مع المنتخب الوطني الجزائري اليوم الخميس.

لاعب فريق الريان القطري التحق بتربص الخضر المُقام بالعاصمة القطرية الدوحة ليُشارك في أول حصة تدريبية أمسية اليوم.

هذا في حين خاض الحارس عبد الرحمان مجادل أول حصة تدريبية في تربص قطر بعد الاستنجاد به بسبب تأخر وصول رايس وهاب مبولحي ومصطفى زغبة.

وآجرى الخضر اليوم حصة تدريبية جديدة في التربص الذي يسبق المشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.