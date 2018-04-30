بالصور.. براهيمي يحظى بإستقبال “الأبطال” !

حظي الجزائري ياسين براهيمي وزملائه في فريق بورتو بإستقبال “الأبطال” بعد عودتهم بفوز مثير ومهم ضد مارتيمو أمس الأحد قبل جولتين من نهاية البطولة.

وكان الآلاف من جماهير “الدراغاو” في إنتظار لاعبي “بورتو” في المطار قبل أن يقوموا بالإحتفال معا بالفوز المحقق.

ويحتل نادي بورتو ريادة الترتيب العام بفارق 5 نقاط عن الملاحق المباشر نادي بنفيكا ونقطتين فقط تفصله عن اللقب.