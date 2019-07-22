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بالصور..براهيمي يوقع رسميا على عقده مع الريان القطري

الرياضة
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بالصور..براهيمي يوقع رسميا على عقده مع الريان القطري
بقلم يونس رزيق

وقع المهاجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي على عقده الجديد مع فريق الريان القطري لمدة ثلاث مواسم قادما من نادي بورتو البرتغالي.

وحضر مراسم التوقيع رئيس فريق الريان القطري الشيخ علي بن سعود آل ثاني، 

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