بالصور..براهيمي يوقع رسميا على عقده مع الريان القطري

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أمر اليوم الإثنين، والي ولاية الشلف، مصطفى صادق، في مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للشلف بالوقف الفوري لعملية وضع
أكشاك وسط عاصمة الولاية، المراسلة جاءت…
سجلت على الساعة الثالثة و23 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاثنين هزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة.
حسب ما ما نشر…
تمكن ليلة أمس عناصر حرس السواحل بالمجموعة الإقليمية لبني صاف ولاية عين تيموشنت، من العثور على طرد به كمية من المخدرات
قدر وزنها بـ 90 كيلوغراما…
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