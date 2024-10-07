بالصور.. برباري يستقبل الرياضي عياشي يونس رفقة مدربه بوقندول

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية خير الدين برباري، اليوم الاثنين، الرياضي عياشي يونس بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

ورافق الرياضي عياشي يونس مدربه حسين بوقندول، حيث استمع برباري لانشغالاتهما، إلى جانب علي زعتر مستشار رئيس اللجنة وياسين أعراب مدير الرياضة باللجنة.

كما حضر اللقاء، رئيس الاتحاد الجزائري لألعاب القوى ياسين لوعيل ومدير المواهب الشابة طارق كساي بالاتحاد الجزائري لألعاب القوى.

وتحادث الحضور عن مستقبل الرياضي عياشي يونس وكيفية التحضير للمواعيد القادمة على المدى القريب والبعيد. وأكد المسؤولون أنهم سيقدمون كل الدعم من أجل تطوير قدراته وتشريف الجزائر في المحافل الدولية.

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