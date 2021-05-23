بالصور.. بروس ويلز من كواليس تصوير فيلمه الجديد مع جون ترافولتا

بدأ الممثل العالمى بروس ويلز تصوير أول مشاهده في أحدث أفلامه التي تجمع الممثل جون ترافولتا.

وحسب أولى الصور التي نشرها موقع “ديلى ميل” ،يبدو ان طابع الاكشن والإثارة طغى على العمل.

وظهر فيها بروس ويلز وهو يمسك السلاح بكواليس العمل الذى يحمل اسم Paradise City.

وكان موقع Deadline كشف عن مفاجأة سعيدة لمحبى النجمين بروس ويلز وجون ترافولتا.

وجاء هذا بعدما أكد تقرير للموقع الشهير عن اجتماع الثنائى معًا في بطولة الفيلم ليعودا به للمشاركة سويًا بعد مرور أكثر من ربع قرن على بطولتهما لفيلم واحد هو Pulp Fiction .

تقرير موقع Deadline أضاف أن الفيلم القادم يحمل اسم Paradise City وسيظهران فيه كخصمين بفيلم ينتمى لنوعية أفلام الأكشن المميزة المعتادة لمحبى الثنائى.