بالصور.. بريد الجزائر يصدر طابع بريدي حول”القدس عاصمة فلسطين”

فن وثقافة
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بالصور.. بريد الجزائر يصدر طابع بريدي حول”القدس عاصمة فلسطين”
بقلم مصطفى.ق

يتم على مستوى متحف الطوابعية “رواق البريدو المواصلات” الكائن بالبريد المركزي، بيع بالتوقيع  لطابع البريد “القدس عاصمة فلسطين”.

تزامنا مع إصداره الرسمي من بريد الجزائر  لهذا الطابع ، حيث يقوم الفنان التشكيلي الطيب العيدي بالتوقيع على الإصدار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=710199

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