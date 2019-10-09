بالصور.. بريد الجزائر يصدر طابع بريدي حول”القدس عاصمة فلسطين”

يتم على مستوى متحف الطوابعية “رواق البريدو المواصلات” الكائن بالبريد المركزي، بيع بالتوقيع لطابع البريد “القدس عاصمة فلسطين”.

تزامنا مع إصداره الرسمي من بريد الجزائر لهذا الطابع ، حيث يقوم الفنان التشكيلي الطيب العيدي بالتوقيع على الإصدار.