بالصور.. برينتفورد يستذكر أسعد لحظات بن رحمة

الرياضة
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بالصور.. برينتفورد يستذكر أسعد لحظات بن رحمة
بقلم كريم.تيغرمت

استذكر نادي برينتفورد الإنجليزي، مجموعة من أسعد لحظات لاعبه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بقميص الفريق في هذا الموسم.

ونشر نادي بريتفورد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مجموعة من الصور، تبرز اللحظات السعيدة التي عاشها بن رحمة بقميص النادي.

ويحلم مسؤولو النادي الإنجليزي، في الاحتفاظ بخدمات نجمهم الجزائري، رغم إدراكهم لصعوبة الأمر بالنظر للعروض العديدة والمغرية التي يحظى بها اللاعب.

يذكر أن سعيد بن رحمة يتواجد محل اهتمام كبار البريميرليغ، على غرار نادي تشيلسي، أرسنال ونادي واست هام.


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