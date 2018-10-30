بالصور.. بسكرة تودع جثمان المجاهد الرائد الطاهر لعجال بالدموع

ووري الثرى بعد زوال اليوم جثمان المجاهد الرائد الطاهر لعجال بمسقط رأسه بمقبرة العامري ببلدية لغروس 45 كلم غرب بسكرة.

وشاركت السلطات المحلية وعدد من المجاهدين وأفراد عائلته إلى جانب جموع غفيرة من المواطنين ورفقاء المرحوم ومحبيه.

في مراسم تشييع الجنازة من مقر السكن العائلي ببلدية فوغالة ليوارى الثرى بعدها بمقبرة العامري بمدينة لغروس المجاورة.

وجاء في رسالة تأبينية قرأها المدير الولائي للمجاهدين بعث بها وزير المجاهدين الطيب زيتوني.

أن “الجزائر وهي تحيي ذكرى اندلاع ثورتها فقدت أحد أبطالها الأوفياء والذي يعتبر من الرعيل الأول للثورة.

وكان من بين قادتها حيث كان أمين سر الولاية السادسة التاريخية.

ومن الذين خدموا الوطن بعد الاستقلال خلال مراحل عديدة بتحمله المسؤولية بكل إخلاص.

الفقيد الذي ولد عام 1932 بفوغالة قد زاول دراسته بمسقط رأسه، ثم بميلة وقسنطينة وبعدها بتونس.

وفي سنة 1952 انتقل إلى فرنسا حيث بدأ نضاله في الحركة الوطنية.

وبعد عودته لأرض الوطن التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1955 بالأوراس.

حيث تقلد عدة مسؤوليات من بينها قائدا للمنطقة الثالثة بالولاية السادسة التاريخية.

ثم عضوا بمكتب ذات الولاية وبعد الاستقلال تم تعيينه في مناصب هامة كمحافظ بعدة ولايات.