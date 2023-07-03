بالصور.. بسكري يشرف على انطلاق تربص السيدات لنيل شهادة التدريب “كاف”

أشرف المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، اليوم الإثنين، على انطلاق تربص السيدات، لنيل شهادة التدريب صنف “كاف أ” و”كاف ب”.

وكان المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، خلال اشرافه على انطلاق هذا التربص، مرفوقا بكل من عامر شفيق، ونسيبة لغواطي

كما يشهد هذا التربص مشاركة 25 متربصة، من اللاعبات السابقات للمنتخب الوطني سيدات، على غرار بتشيش سهام، بارا فطيمة، وغيرهن.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيدوم هذا التربص إلى غاية التاسع من شهر جويلية الجاري.