بالصور.. بشار تشيع جثمان شهيد الواجب الوطني إبراهيم رشيد

استقبلت اليوم عائلة العريف الأول إبراهيم رشيد من ولاية بشار جثمان إبنها الشهيد في حادثة طائرة بوفاريك.

المتعاقد براهيم رشيد، كان تابع لسلاح المشاة، بمقر العام بوزارة الدفاع الوطني.

أشرف اللواء ، شنقريحة السعيد ،قائد الناحية العسكرية الثالثة ، على مراسم الاستقبال مرفوقا بوزيرة البيئة زرواطي فاطمة الزهراء، والي ولاية بشار.

وعدد من أفراد عائلته على مستوى قاعدة الإنتشار الشهيد جودي الشيخ ببشار .

ليتوجه الموكب الجنائزي بعدها مباشرة إلى منزله، ثم إلى المقبرة، حيث تم الترحم على الشهيد وقراءة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

بحضور السلطات العسكرية والمدنية، وجمع غفير من سكان مدينة بشار، أين تمت مراسم تشييع جثمان الشهيد في جو مهيب.