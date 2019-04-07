بالصور.. بطالو بئر العاتر في تبسة يحتجون بسبب التوظيف بشركة سوميفوس

يتواصل منذ ايام احتجاج عشرات البطالين ببئر العاتر 90 كلم جنوب ولاية تبسة تنديدا بحالة التهميش.

وعدم منحهم فرصة العمل بمؤسسة سوميفوس التي تشرف على عملية استخراج واستغلال وتصدير مادة الفوسفات نحو الخارج.

وقد عبر البطالون الذين نظموا عددا كبيرا من الحركات الاحتجاجية في اوقات سابقة عن عميق غضبهم واستيائهم من الوضع على مستوى هذه المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي.

حيث كشفوا عن انهم يتلقون في كل مرة وعودا لكن دون جدوى مذكرين بوضعيتهم الاجتماعية المزرية بسبب بقائهم رهينة لشبح البطالة من جهة وعدم وجود ارادة في تسيير ملف التوظيف بمصداقية من جهة أخرى.

هذا وناشد المحتجون الذين كانوا مرفوقين بابنائهم الصغار للتعبير عن عمق الازمة.

خاصة وان من بينهم من ينتظر منذ اكثر من 6 سنوات السلطات العليا في البلاد ضرورة فتح تحقيق معمق في كيفية تسيير هذا الملف على مستوى ذات المؤسسة مهددين في ذات الوقت بالدخول في اضراب عن الطعام امام مقر المديرية العامة.

بعد استحالة تحقيق اي نتيجة مع المطالبة بتغيير المسؤولين الذين لم يلتفتوا لنداءاتهم المتكررة.

من جهتنا حاولنا الاتصال مع المسؤولين الا اننا لم نتمكن من ذلك بسبب تزامن الحركة الاحتجاجية مع عطلة نهاية نهاية الأسبوع.