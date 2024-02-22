بالصور.. بعثة اتحاد العاصمة تغادر أرض الوطن باتجاه ليبيا

غادرت بعثة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه ليبيا، تحسبا لمواجهة هلال بن غازي، ضمن كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكشفت إدارة الاتحاد، بأن سفرية الفريق إلى مدينة بن غازي الليبية، ستكون عبر رحلة جوية خاصة، لتفادي ارهاق اللاعبين.

كما فضل مسؤولو النادي العاصمي، التنقل مبكرا إلى ليبيا، للسماح لتعداد الفريق بالتأقلم مع الأجواء في مدينة بن غازي.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بمضيفه هلال بن غازي، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.