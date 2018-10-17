بالصور.. بعثة استعلاميّة عن مجلس الأمّة في زيارة إلى المديريّة العامّة للجمارك

أوفدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة بعثة استعلامية مؤقتة إلى مصالح المديرية العامة للجمارك بولاية الجزائر.

البعثة التي ترأسها أحمد أوراغي، عقدت جلسة عمل مع المدير العام للجمارك وعدد من مسؤولي الهياكل والمديريات.

استمعت فيها إلى عرضٍ حول الجمارك الجزائرية قدّمه راجي، مدير دراسات بالمديرية العامة للجمارك.

ثُمَّ شاهد أعضاء البعثة شريطًا وثائقيًا حول الجمارك ونظام الجمركة.

كما استمع وفد البعثة إلى عرض حول النظام المعلوماتي للجمارك من قبل بودادي، مدير المركز الوطني للإشارة والإعلام الآلي للجمارك

كما زار وفد البعثة مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر وكذا المحطة البحرية للجزائر العاصمة.

أين وقف على كيفية سير مصالح مراقبة السلع والبضائع والحاويات،والتسهيلات التي وضعتها الجمارك بالمحطة لفائدة المسافرين ومراقبة أمتعتهم والمركبات.