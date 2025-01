بالصور.. بعثة الاتحاد تحط رحالها في بوتسوانا تحسبا لمواجهة أورابا يونايتد

سجلت بعثة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، وصولها إلى بوتسوانا، تحسبا، لمواجهة فريق أورابا يونايتد، لحساب كأس الكونفيدرالية.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، صباح اليوم الأربعاء، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور بعثة الفريق فور نزولهم بمطار مدينة جابورون، ببوتسوانا.

كما كشف ذات المصدر، بأن رحلة الفريق دامت عشرة ساعات كاملة، قبل وصولهم إلى جابرون، وتنتظرهم رحلة أخرى باتجاه مدينة فرانسيستو، التي تبعد 400 كلم عن جابورون.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيواجه مضيفه نادي أورابا يونايتد، يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

We arrived in Gaborone 🇧🇼 after a ten hour flight, we made one stop in Douala 🇨🇲

13:45 (LT) we will take another flight to Francistown 📍🏟️#TotalEnergiesCAFCC #weareunited 🔴⚫️ pic.twitter.com/KpMugahKna

— USM Alger (@USMAofficiel) January 8, 2025