بالصور.. بعثة الخضر تصل إلى قسنطينة

وصلت أمسية اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني، إلى مدينة قسنطينة، تحسبا لمباشرة تربصهم التحضيري.

وحظي اللاعبون، والطاقم الفني للخضر، باستقبال رسمي من طرف والي قسنطينة، إلى جانب مدير الشباب والرياضة، والسلطات المحلية.

وبعد هذا الاستقبال، تنقل جمال بلماضي، وأشباله مباشرة إلى مقر إقامته بقسنطينة، تحسبا لمباشرة تربصهم التحضيري هناك.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه كل من منتخب تنزانيا، يوم 7 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كان 2023، تليها مواجهة ودية أمام السنغال يوم 12 من ذات الشهر.