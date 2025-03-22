بالصور.. بعثة “الخضر” تعود من بوتسوانا

عادت صبيحة اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني، إلى أرض الوطن، قادمة من بوتسوانا.

وكان رفقاء المتألق عمورة، قد حققوا انتصارا رائعا، أمس الجمعة، أمام بوتسوانا، بنتيجة 1-3، ضمن فعاليات الجولة الـ 5 من تصفيات مونديال 2026. وهو الفوز الذي سمح لهم بتصدر المجموعة بـ 12 نقطة مناصفة مع الموزمبيق.

ومن المنتظر أن تخوض العناصر الوطنية، مساء اليوم، حصة استرخاء للتخلص من ارهاق السفرية، ومواجهة أمس. قبل أن تجري غدا الأحد، حصة أخرى في إطار التوقف الدولي الحالي، تحسبا لمواجهة الثلاثاء، أمام الموزمبيق.

وستكون المواجهة القادمة ضمن الجولة الـ 6. والتي سيحتضنها ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، فرصة للتشكيلة الوطنية، من أجل فك الشراكة على صدارة الترتيب، والاقتراب أكثر من أي وقت مضى، من بلوغ المحفل العالمي.