بالصور.. بعثة الكاميرون تشد رحالها إلى الجزائر

غادرت ظهر اليوم الأحد، بعثة منتخب الكاميرون، مطار العاصمة دوالا، للالتحاق بالجزائر، لخوض مبارا العودة من الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

وتنقل رفقاء القائد فنسينت أبوبكر، من مقر تربصهم، إلى مطار دوالا، أين أقلعت رحلتهم المتجه إلى الجزائر على الثانية زوالا.

كما كان رئيس الاتحاد الكاميرون، سامويل ايتو، أول الوافدين إلى الجزائر، صباح اليوم الأحد، من أجل استقابل منتخبه فور وصولهم.

يذكر أن منتخب الكاميرون، سيجري حصة تدريبية واحدة غدا الإثنين، بملعب “مصطفى تشاكر”، قبل مواجهة المنتخب الوطني.