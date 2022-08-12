بالصور.. بعثة المنتخب الأولمبي تحظى بزيارة رئيس الإتحاد الفلسطيني

استقبلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي المشاركة في الألعاب الإسلامية رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية والإتحاد الفلسطيني جبريل رجوب.

ويشارك المنتخب الأولمبي في الطبعة الخامسة لذات الألعاب بمدينة قونية التركية.

كما قالت الفاف، في منشور لها، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك أن زيارة الفلسطيني جبريل رجوب، لها علاقة بالروابط الأخوية و التضامنية التي تجمع الرياضيين الجزائريين والفلسطنيين.

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