بالصور.. بعثة المنتخب المحلي تحط رحالها بوهران تحسبا لمواجهة النيجر

وصلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، ظهر اليوم الإثنين، إلى وهران، تحسبا لخوض مباراة نصف نهائي الشان أمام منتخب النيجر.

وكانت بعثة المنتخب المحلي قد غادرت مطار العاصمة صباح اليوم الإثنين، عبر طائرة خاصة، قبل وصولهم خلال الظهيرة لمطار “أحمد بن بلة” بوهران.

كما حظيت بعثة المنتخب الوطني، باستقبال كبير في وهران، من طرف المسؤوليين المحليين للولاية، واللجنة المحلية لتنظيم الشان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني المحلي، حصة تدريبية أمسية اليوم الإثنين، بملعب ميلود هدفي، تحسبا لمواجهة النيجر.