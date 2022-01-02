بالصور.. بعثة المنتخب المغربي تطير إلى الكاميرون

غادرت بعثة المنتخب المغربي، اليوم الأحد، باتجاه الكاميرون، تحسبا لمشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.

كما تنقل أسود الأطلس، إلى الكاميرون في بعثة تضم 26 لاعبا، يتقدمهم النجمان منير الحدادي، وأشرف حكيمي.

في حين سيخوض المنتخب المغربي مباراة تحضيرية، بالكاميرون، يوم الأربعاء المقبل، أمام بوركينافاسو، كآخر اختبار لهم قبل انطلاق “الكان”.

يذكر أن منتخب المغرب، يشارك في “الكان” المقبلة، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من غانا، الغابون، وجزر القمر.

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ويبدو أن تصريحات المدرب البوسني للمنتخب “وحيد حاليلوزيتش” لن تمر مرور الكرام في المغرب. كما عقد التقني البوسني مؤتمرا صحفيا قال فيه أن المنتخب المغربي لا يملك تاريخا كبيرا في الكرة الافريقية. وأضاف أن النتائج التي حققها مع المغرب لم يحققها أي مدرب قبله.

في حين دفع التصريح الجامعة الملكية تسارع للرد على مدربها، حيث نشر موقع كووورة العربي تصريحات لمصدر مسؤول. قال فيها:”ليعلم السيد وحيد أن الكرة المغربية توجت باللقب القاري قبل 4 عقود”. و”منتخب المغرب أول من عبر حاجز دور المجموعات بكأس العالم، عام 1986، بين جميع المنتخبات الإفريقية والعربية”.

كما أردف “شارك المنتخب 5 مرات في المونديال، ويملك عددا من اللاعبين المتوجين بالكرة الذهبية الإفريقية”، و”هذا تاريخ كبير لا يحتاج لشهادة حليلوزيتش”.

وأضاف:”تأهل المنتخب بالعلامة الكاملة، تم لأنه خاض كل مبارياته على أرضه.. والمركز الـ28 عالميا ليس أفضل إنجاز في تاريخ الأسود”. حيث “بلغوا في عام 1998 الترتيب العاشر عالميا”.

كما ختم:”كما أنه استفاد من خوض جميع ودياته داخل المغرب، وهو ما لم يُتح لمدرب آخر غيره، وما كان عليه أن يوجه هذه الإهانة لتاريخ الكرة المغربية”.