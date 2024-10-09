بالصور.. بعثة المنتخب الوطني تحل بعنابة تحسبا لمواجهة الطوغو

حلت بعثة المنتخب الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، بمدينة عنابة، لخوض آخر تحضيراتها تحسبا لمواجهة منتخب الطوغو، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ووصل تعداد المنتخب الوطني، إلى مطار عنابة، عبر رحلة خاصة، انطلقت صباح اليوم من مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

ومن المقرر أن يجري أشبال الناخب الوطني، حصة تدريبية أخيرة، بعنابة، قبل موعد مباراتهم أمام منتخب الطوغو.

يذكر أن المنتخب الوطني، يلاقي نظيره الطوغولي، يوم غد الخميس، بملعب “19 ماي” بعنابة. ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.