بالصور.. بعثة المنتخب الوطني تعود إلى أرض الوطن

عادت بعثة المنتخب الوطني، إلى أرض الوطن، قادمة من غينيا الاستوائية، بعد تعادلها سلبا أمس الخميس، أمام المنتخب الغيني.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، لبعثة الخضر، خلال نزولها بمطار هواري بومدين، في حدود الساعة (00:30).

وفور وصولهم، تنقل أشبال الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، مباشرة إلى مركز سيدي موسى، لأخذ قسط من الراحة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، يستأنف رفقاء القائد رياض محرز، أمسية اليوم الجمعة تدريباتهم بمركز سيدي موسى، تحضيرا لمباراة المقبلة أمام منتخب ليبيريا، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.