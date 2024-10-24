بالصور.. بعثة المنتخب الوطني للسيدات تصل إلى نيجيريا

وصلت بعثة المنتخب الوطني للسيدات، امسية اليوم الخميس، إلى العاصمة النيجيرية لاغوس، تحسبا لمواجهة نظيراتهن منتخ منتخب النيجيري.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر حسابه الرسمي على منصة “x”، صور وصول سيدات الخضر إلى العاصمة لاغوس.

وياتي تواجد سيدات الخضر بنيجيريا، بهدف خوض مبارتين وديتين تحضيريتين، ضد نظرائهم من منتخب نيجيريا.

ومن المقرر أن تلعب المباراة الاولى لسيدات المنتخب الوطني، ضد سيدات نيجيريا، يوم 26 أكتوبر الجاري، فيما تعلب المباراة الثانية يوم 27 من ذات الشهر.